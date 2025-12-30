В Совете Европы заявили о готовности быть посредником в контактах с Россией

Совет Европы готов помогать другим странам в восстановлении отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал Politico генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе.

По словам Берсе, «Россия, несомненно, использует мир для того, чтобы восстановить свой международный авторитет». Он отметил, что Совет Европы, исключивший Россию из своих рядов в 2022 году, готов помогать в налаживании отношений с Москвой.

Также Берсе подчеркнул, что надеется на защиту «демократических обязательств» Украины.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов говорить с Макроном.

