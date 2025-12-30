Киевский режим, устраивающий вопиющие провокации, является главным препятствием к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«На мой взгляд, сейчас абсолютно ясно, что киевский политический режим является главным препятствием на пути заключения мирного договора. Абсолютно ясно. Многочисленные провокации с его стороны, в том числе и последние вопиющие, свидетельствуют о том, что с этим режимом говорить не о чем», — сказал Азаров.

По мнению политика, после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина нужно убедить США в необходимости смены власти на Украине.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента РФ в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

За пять дней до этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. Глава государства не стал уточнять, о ком идет речь.

Кроме того, украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский подчеркнул, что граждане РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.