Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Азаров уверен в необходимости смены режима в Киеве для достижения мира

Азаров: надо убеждать США в необходимости смены власти на Украине
Александр Натрускин/РИА Новости

Киевский режим, устраивающий вопиющие провокации, является главным препятствием к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«На мой взгляд, сейчас абсолютно ясно, что киевский политический режим является главным препятствием на пути заключения мирного договора. Абсолютно ясно. Многочисленные провокации с его стороны, в том числе и последние вопиющие, свидетельствуют о том, что с этим режимом говорить не о чем», — сказал Азаров.

По мнению политика, после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина нужно убедить США в необходимости смены власти на Украине.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента РФ в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

За пять дней до этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. Глава государства не стал уточнять, о ком идет речь.

Кроме того, украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский подчеркнул, что граждане РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533689_rnd_9",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+