Белоусов приказал распорядился начать призыв граждан на срочную службу

Глава МО Белоусов приказал организовать призыв на срочную службу 2026 года
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился начать призыв граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие войска в рамках кампании 2026 года, а также обеспечить увольнение военнослужащих, чей срок службы истек. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

В сообщении Минобороны отмечается, что в соответствии с президентским указом о призыве граждан на военную службу в 2026 году и об увольнении призывников по окончании срока службы, министр обороны поручил командующим военных округов и военным комиссарам, совместно с региональными властями и органами местного самоуправления, организовать и провести кампанию призыва.

Согласно заявлению ведомства, граждане, которые отправятся в войска, должны подлежать призыву в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Командующие войсками военных округов и военные комиссары будут обязаны организовать отправку призывников к месту прохождения военной службы в установленные законом сроки.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

