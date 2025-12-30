Белоусов приказал распорядился начать призыв граждан на срочную службу

Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился начать призыв граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие войска в рамках кампании 2026 года, а также обеспечить увольнение военнослужащих, чей срок службы истек. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

В сообщении Минобороны отмечается, что в соответствии с президентским указом о призыве граждан на военную службу в 2026 году и об увольнении призывников по окончании срока службы, министр обороны поручил командующим военных округов и военным комиссарам, совместно с региональными властями и органами местного самоуправления, организовать и провести кампанию призыва.

Согласно заявлению ведомства, граждане, которые отправятся в войска, должны подлежать призыву в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Командующие войсками военных округов и военные комиссары будут обязаны организовать отправку призывников к месту прохождения военной службы в установленные законом сроки.

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

