В нескольких регионах России задержали участников группировки Белхороева

В Москве, Ингушетии и Чечне задержали участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет ТАСС.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (далее — вирд), причастных к противоправной деятельности», — сказали там.

Уточняется, что у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу, добавили в ведомстве.

28 декабря ФСБ задержала в Донецкой народной республике трех украинских шпионов, которые пытались эвакуироваться вглубь России, выдавая себя за мирных жителей. По заданию украинской разведки мужчины должны были дождаться входа подразделений ВС РФ в город, после чего под видом гражданских лиц попасть в Донецк.

Ранее в ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж.