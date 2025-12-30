Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В нескольких регионах России задержали участников группировки Белхороева

ФСБ: в Москве, Ингушетии и Чечне задержаны участники группировки Белхороева
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Москве, Ингушетии и Чечне задержали участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет ТАСС.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (далее — вирд), причастных к противоправной деятельности», — сказали там.

Уточняется, что у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу, добавили в ведомстве.

28 декабря ФСБ задержала в Донецкой народной республике трех украинских шпионов, которые пытались эвакуироваться вглубь России, выдавая себя за мирных жителей. По заданию украинской разведки мужчины должны были дождаться входа подразделений ВС РФ в город, после чего под видом гражданских лиц попасть в Донецк.

Ранее в ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533767_rnd_3",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+