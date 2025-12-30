Азаров: США нужно убеждать в необходимости смены руководства Украины

США после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского президента Владимира Путина нужно убеждать в необходимости смены украинских властей. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 годах) Николай Азаров.

Он добавил, что Вашингтону необходимо говорить о восстановлении конституционной законности, конституционных прав граждан, о проведении выборах.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западных источников заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.