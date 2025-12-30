Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Болгария перейдет на евро в 2026 году

Болгария с 1 января перейдет на евро
Alex Brandon/AP

Болгария с 1 января переходит на евро. Таким образом она станет 21-й страной еврозоны, выполнив в этом году официальные критерии вступления, передает Reuters.

По данным агентства, число европейцев, использующих евро, превысит 350 миллионов человек.

Последней до Болгарии Хорватия присоединилась к еврозоне в январе 2023 года.

Некоторые опасаются, что переход Болгарии на евро приведет к росту цен, или с подозрением относятся к внутреннему политическому истеблишменту, переживающему кризис, в результате которого правительство ушло в отставку в декабре на фоне массовых протестов против предлагаемого повышения налогов, говорится в статье.

Автор публикации продолжает, что в Болгарии, которая имеет исторические культурные и политические связи с Россией, многие с осторожностью относятся к дальнейшей лояльности Европе.

В июне болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534049_rnd_5",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+