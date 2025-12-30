Экс-мэр Ярославля вышел из колонии в Твери

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, освободился из исправительной колонии №1 в Твери после 12,5 лет заключения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Я чувствую себя нормально, я абсолютно здоров. Новый год планирую встреть в кругу семьи», — сказал Урлашов журналистам.

Бывший чиновник рассказал, что в колонии он работал на фасовке при производстве пакетов, а в свободное время читал и занимался спортом, а также следил за ситуацией в России и мире благодаря сервису для осужденных.

Урлашов должен был освободиться из колонии 2 января 2026 года, как указано в постановлениях Рыбинского городского суда и Московского районного суда. Но если срок наказания заканчивается в выходной или праздничный день, осужденный выходит на свободу в день перед праздниками и выходными.

10 мая Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден.

В июле 2016 года суд приговорил Урлашова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о коррупции. Его помощник Алексей Лопатин получил семь лет колонии, а еще один фигурант дела, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, был оправдан. Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

