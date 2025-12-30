Размер шрифта
Названы 3 самых ненадежных кроссовера

Журнал WhatCar перечислил три самых ненадежных кроссовера в 2025 году
Nissan

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали три самых ненадежных кроссоверов с пробегом по итогам 2025 года.

На первом месте находится Nissan Juke 2019 года с бензиновым мотором. Надежность этого «японца» оценили всего в 55,2%. Главными слабыми местами автомобиля называют 12-вольтовую батарею, двигатель и топливную систему.

Второе место с надежностью на уровне 64,2% занял выпускаемый с 2024 года кроссовер Volkswagen Tiguan. Чаще у автомобиля ломались аудиосистема и тормоза. На третьем месте находится Kia Sportage предыдущего поколения с надежностью на уровне 72,9%. Главные претензии у владельцев к надежности бензиновых и дизельных двигателей.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

