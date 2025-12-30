Размер шрифта
Грузовой автомобиль приехал к дому, где находится бывшая квартира певицы Долиной

Грузовик приехал к дому в Хамовниках, где находится бывшая квартира Долиной
Юрий Кочетков/РИА Новости

Грузовой автомобиль подъехал к дому в Хамовниках в Москве, где находится бывшая квартира российской певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости.

«Грузовой автомобиль подъехал в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме. У одного из них в руках были две небольшие коробки», — сообщает агентство.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что сегодня россиянам лучше покупать автомобили либо в специализированных дилерских центрах, либо у своих знакомых. Брать подержанные авто с рук стало опасно, так как на авторынок мошенники внедрили «схему Долиной», поэтому покупатель рискует остаться и без денег, и без авто.

По его словам, правоохранители уже предупреждают россиян, чтобы они с особой осторожностью относились к покупке авто у пожилых продавцов. В частности, им советуют просить справку от психиатра, либо, если таковой нет, вообще отказываться от сделки.

Ранее автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП.

