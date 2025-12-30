Генсек Совета Европы назвал ключевые критерии мира на Украине

Ответственность, законность и наличие надежных гарантий безопасности для Украины являются ключевыми критериями будущего мира в стране. Об этом рассказал Politico генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе.

По его словам, уже создана Международная комиссии Украины по урегулированию претензий, которая будет заниматься вопросами возмещением ущерба, причиненного государству. Этот орган «будет опираться на Реестр ущерба для Украины» при вынесении своих решений. По мнению Берсе, создание органа стало «одним из шагов по привлечению России к ответственности». Вторым испытанием для Европы станет законность, подчеркнул он.

«Любой мир и послевоенное восстановление должны быть прочно основаны на международном праве, включая Европейскую конвенцию о правах человека», — отметил Берсе.

И третьим испытанием для Европы станет безопасность, уверен он. По словам Берсе, Украины нужны «надежные гарантии безопасности» и «заслуживающая доверия правовая база», которая позволит предотвратить предполагаемые атаки на страну в будущем.

При этом Берсе подчеркнул, что в любом мирном соглашении «неизбежны политические компромиссы», однако основными принципами жертвовать нельзя, так как это «влечет за собой долгосрочные издержки для стабильности».

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров Трамп заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины решен на 95%. А Зеленский сообщил о готовности мирного соглашения на 90%. Однако он пояснил, что вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС остаются неразрешенными.

Ранее в Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине.