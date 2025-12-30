Исследование показало, что видеоигры могут повысить уровень счастья и снизить выгорание

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета Кюсю Сангё пришли к выводу, что классические видеоигры серии Super Mario Bros. и Yoshi способны улучшать психическое состояние игроков и снижать риск эмоционального выгорания, пишет Newsweek. По данным исследования, возвращение к играм детства пробуждает чувство удивления и радости, что положительно влияет на уровень счастья.

Ведущий автор работы, профессор Андреас Айзингрих, отмечает, что борьба с выгоранием не ограничивается традиционными методами восстановления.

«Возвращение к маленьким повседневным радостям может играть не меньшую роль, чем спорт или медитация. Игры способны напомнить о тех эмоциях, которые мы испытывали в детстве», — сообщил он.

Чтобы изучить влияние игр на эмоциональное состояние, команда провела серию углублtнных интервью с 41 студентом. Опрошенные рассказали, что игры про Марио вызывают положительные эмоции, помогают отвлечься от учебных нагрузок и создают ощущение «умственного отпуска».

Один из участников признался, что серии Yoshi возвращают его «в мир детского любопытства и надежды», создавая ощущение нового начала. Другой отметил, что Super Mario научил ценить маленькие моменты радости — «как скрытые игровые блоки, которые нужно не переставать искать».

По словам студентов, игры Nintendo дают кратковременную, но ощутимую передышку от давления учебы и постоянной включенности в цифровой мир.

На втором этапе исследования ученые опросили 336 студентов. Результаты подтвердили выводы интервью: те, кто испытывал больше «детской радости» во время игры, демонстрировали более высокий уровень удовлетворенности жизнью и меньшую склонность к выгоранию.

Исследователи отмечают, что визуальная эстетика, музыка и легкий геймплей запускают цепочку положительных эмоций, помогая восстановить внутренние ресурсы.

По словам команды, «играть в эти игры — все равно что сделать перерыв для мозга, похожий на прогулку по красивому парку: они расслабляют, но не истощают».

