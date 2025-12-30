Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Исследование показало, что видеоигры могут повысить уровень счастья и снизить выгорание

NDTV: видеоигры повышают уровень счастья и помогают справиться с выгоранием
Shutterstock

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета Кюсю Сангё пришли к выводу, что классические видеоигры серии Super Mario Bros. и Yoshi способны улучшать психическое состояние игроков и снижать риск эмоционального выгорания, пишет Newsweek. По данным исследования, возвращение к играм детства пробуждает чувство удивления и радости, что положительно влияет на уровень счастья.

Ведущий автор работы, профессор Андреас Айзингрих, отмечает, что борьба с выгоранием не ограничивается традиционными методами восстановления.

«Возвращение к маленьким повседневным радостям может играть не меньшую роль, чем спорт или медитация. Игры способны напомнить о тех эмоциях, которые мы испытывали в детстве», — сообщил он.

Чтобы изучить влияние игр на эмоциональное состояние, команда провела серию углублtнных интервью с 41 студентом. Опрошенные рассказали, что игры про Марио вызывают положительные эмоции, помогают отвлечься от учебных нагрузок и создают ощущение «умственного отпуска».

Один из участников признался, что серии Yoshi возвращают его «в мир детского любопытства и надежды», создавая ощущение нового начала. Другой отметил, что Super Mario научил ценить маленькие моменты радости — «как скрытые игровые блоки, которые нужно не переставать искать».

По словам студентов, игры Nintendo дают кратковременную, но ощутимую передышку от давления учебы и постоянной включенности в цифровой мир.

На втором этапе исследования ученые опросили 336 студентов. Результаты подтвердили выводы интервью: те, кто испытывал больше «детской радости» во время игры, демонстрировали более высокий уровень удовлетворенности жизнью и меньшую склонность к выгоранию.

Исследователи отмечают, что визуальная эстетика, музыка и легкий геймплей запускают цепочку положительных эмоций, помогая восстановить внутренние ресурсы.
По словам команды, «играть в эти игры — все равно что сделать перерыв для мозга, похожий на прогулку по красивому парку: они расслабляют, но не истощают».

Ранее женщина сыграла свадьбу с картонной фигурой персонажа из видеоигры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533851_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+