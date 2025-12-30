Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Азербайджан пригрозил пожизненными сроками своим гражданам за участие в СВО

Генпрокуратура: гражданам Азербайджана грозят пожизненные сроки за участие в СВО
Bulkin Sergey/Global Look Press

Генеральная прокуратура Азербайджана напомнила гражданам республики, что им грозят пожизненные сроки за участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным генпрокуратуры, в последнее время отмечаются факты участия азербайджанских граждан в СВО, а также в других вооруженных конфликтах.

«Таким образом, участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является <...> особо тяжким преступлением», — говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура напомнила, что по уголовному кодексу Республики Азербайджан наказание по статье «Наемничество» составляет от 8 до 20 лет вплоть до пожизненного.

26 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Баку не связана с украинским конфликтом. По словам дипломата, аналогичный подход азербайджанские власти применяют и к вопросу Палестины, выстраивая отношения с Израилем на основе взаимного уважения и национальных интересов.

Ранее в Узбекистане мужчина, участвовавший в СВО, получил три года колонии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532795_rnd_5",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+