Азербайджан пригрозил пожизненными сроками своим гражданам за участие в СВО

Генеральная прокуратура Азербайджана напомнила гражданам республики, что им грозят пожизненные сроки за участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным генпрокуратуры, в последнее время отмечаются факты участия азербайджанских граждан в СВО, а также в других вооруженных конфликтах.

«Таким образом, участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является <...> особо тяжким преступлением», — говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура напомнила, что по уголовному кодексу Республики Азербайджан наказание по статье «Наемничество» составляет от 8 до 20 лет вплоть до пожизненного.

26 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Баку не связана с украинским конфликтом. По словам дипломата, аналогичный подход азербайджанские власти применяют и к вопросу Палестины, выстраивая отношения с Израилем на основе взаимного уважения и национальных интересов.

Ранее в Узбекистане мужчина, участвовавший в СВО, получил три года колонии.