Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лукашенко перед Новым годом помиловал более 20 человек

Лукашенко подписал указ о помиловании 22 осужденных
Sergei Gapon/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети», — говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе белорусского президента, все помилованные ранее обратились к Лукашенко с ходатайствами о помиловании — они признали вину и раскаялись в содеянном.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционерка Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» писал, что это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533161_rnd_1",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+