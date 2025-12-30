Лукашенко перед Новым годом помиловал более 20 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети», — говорится в документе.

Как уточнили в пресс-службе белорусского президента, все помилованные ранее обратились к Лукашенко с ходатайствами о помиловании — они признали вину и раскаялись в содеянном.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционерка Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» писал, что это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.