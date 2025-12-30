Размер шрифта
Видео: в Приморье пассажиры избила таксистку до крови и вырвала ей волосы

В Приморье на видео сняли окровавленную таксистку после жесткого избиения 
В городе Дальнегорске Приморского края женщина и мужчина избили таксистку до крови и вырвали ей волосы. Видео публикует https://t.me/dpsvl/32752Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В Дальнегорске произошел резонансный инцидент с нападением на водителя такси. В полицию обратилась 26-летняя местная жительница, работающая таксисткой. По ее словам, конфликт произошел после завершения поездки», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что после произошедшего водительница сидит в испачканном автомобиле и плачет, при этом на лице девушки – кровь. Далее приморка показала, что нападавшие вырвали ей волосы, а ее белая куртка вся испачкана в крови.

До этого стало известно, что конфликт произошел после того, как женщина, которая ехала вместе с тремя детьми, отказалась платить за поездку. Тогда нарушительница выбежала из автомобиля и вместе со своим знакомым начала избивать водительницу. Нападавшие бросили окровавленную жертву, после чего она вызвала медиков и полицию.

Ранее приморец жестко избил девушек на парковке.
