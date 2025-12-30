Размер шрифта
Девятилетний мальчик разбился, катаясь на тюбинге во Владимире

Во Владимире девятилетний мальчик разбился, катаясь на тюбинге
Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Во Владимире ребенок не выжил во время катания на тюбинге. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 декабря в частном секторе в районе улицы Трудовой. Предварительно, там девятилетний мальчик катался на тюбинге с друзьями — в какой-то момент в ходе спуска ребенок вылетел за пределы дороги в овраг и получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников мальчика и очевидцев случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Ранее в России появился новый стандарт безопасности тюбинговых горок.

