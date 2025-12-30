Размер шрифта
Медведев оценил слова Зеленского, пожелавшего смерти «одному человеку»

Медведев: Зеленский желает гибели не одного человека, а вообще всей России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский желает смерти не просто «одному человеку», а вообще всей России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом политик прокомментировал рождественское обращение Зеленского к жителям Украины.

«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны», — отметил Медведев.

Он выразил уверенность, что Зеленский не только сообщил о желании увидеть смерть «одного человека», но и дал указания о массированных атаках. При этом, по словам замглавы Совбеза РФ, в последнее время гибель начала «часто дышать в спину» самому украинскому лидеру.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление, в котором заявил, что все жители Украины в этот день желают гибели «одного человека». Глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

Также украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский добавил, что граждане РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее в Кремле отреагировали на рождественское видеообращение Зеленского.

