Новости политики

Французский политик заявил, что Трамп в ярости из-за атаки на резиденцию Путина

Политик Филиппо счел показательной реакцию Трампа на атаку на резиденцию Путина
Vincent Isore/Global Look Press

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа на атаку украинских дронов на государственную резиденцию российского лидера Владимира Путина. Политик прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс», — отметил Филиппо.

Лидер «Патриотов» призвал как можно скорее дать оценку причастности НАТО и европейских стран к произошедшему.

29 декабря министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки украинских дронов на резиденцию российского лидера в Новгородской области. По данным ведомства, всего средства противовоздушной обороны уничтожили 91 беспилотник. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что в сущности не знает о случившемся. Но атака на резиденцию Путина была бы плохим развитием событий, подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее экс-премьер Украины связал рождественское обращение Зеленского и атаку на резиденцию Путина.

