В Кремле сообщили, что Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Российской Федерации В.В.Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года. В их числе… президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп», — отмечается в сообщении.

28 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора президенты РФ и США обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран.

Ушаков добавил, что оба лидера выразили заинтересованность в мирном и долговременном урегулировании конфликта на Украине.

25 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Путин поздравил американского президента с Рождеством и отправил ему рождественскую телеграмму.

Ранее Путин обратился к россиянам перед Новым годом.