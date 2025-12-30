Министр спорта РФ назвал лучших российских спортсменов года

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

«Вклад каждого очень важен. В этом году лауреатами в номинациях «Спортсмен», «Спортсменка» и «Тренер года» стали пловец Кирилл Пригода, велогонщица Яна Бурлакова, а также Виталий Макаров, возглавляющий сборную по дзюдо», — сказал Дкгтярев.

Министр спорта выразил поддержку всем российским спортсменам на международных турнирах. В 2025 велосипедистка Дарья Бурлакова завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, дзюдоисты взяли три золота и две бронзы на чемпионате мира и пловец Евгений Пригода выиграл два золота и серебро ЧМ.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года в России.