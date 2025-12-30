«Начало конца»: посол рассказал об ответе на удар по резиденции Путина

Россия ужесточит свою переговорную позицию по решению конфликта на Украине после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, конкретные параметры этого определит сам глава государства. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям Константин Долгов, подчеркнув, что Киев своими действиями перешел «красную черту».

«Я думаю, что должно быть существенное ужесточение (переговорной позиции. – «Газета.Ru»). Это отражает и динамика на фронтах, потому что наши продвигаются по всему фронту — и в Сумской, и Харьковской областях, и в самом Донбассе. Поэтому, конечно, ужесточение. В какой степени? Определит только президент», — подчеркнул посол.

Дипломат назвал удар ВСУ по резиденции президента РФ актом государственного терроризма со стороны Украины. В этой связи, по его словам, Киев перешел «красную черту».

Долгов подчеркнул, что соответствующие действия киевского режима могут стать «началом конца» для украинского лидера Владимира Зеленского.

«То, что это конец для Зеленского и его шайки, это точно», — считает собеседник.

По словам Долгова, реакция президента США Дональда Трампа на удар Киева по президентской резиденции в Новгородской области была показательной. Теперь «никто из серьезных политиков» даже в Европе не будет иметь с Зеленским «никаких серьезных дел», отметил посол.

Собеседник добавил, что «хрюки» Зеленского по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине и обсуждения условий соглашения «никто слушать не будет».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия попытались атаковать резиденцию Путина на Валдае, и пообещал ответ от России.

Российский президент рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.