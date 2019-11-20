Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов. Об этом информирует газета Postimees.

Издание пишет, что за короткий промежуток времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов. Общая сумма имущества, переведенного на них, составляла $860 млн. Всего со счетов ушло $770 млн, количество сделанных переводов было около 3300.

Как сообщают авторы материала, в одном из внутренних рапортов банка была обнаружена информация о том, что имена подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском были скрыты от российских властей и налоговой инспекции.

Также стало известно, что ответственным за эти денежные переводы являлся один из сотрудников эстонского филиала Swedbank. Менеджер занимался сопровождением состоятельных клиентов банка и предположительно мог быть коррумпирован. Как только его уволили из шведского банка, он занял должность гендиректора одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.

Стоит отметить, что Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

До этого суд арестовал миллиарды Абызова.