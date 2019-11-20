Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы
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Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в стране, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам главы государства, за период с января по сентябрь 2019 года безработица составила 4,6% экономически активного населения. Об этом он рассказал на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».
Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
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