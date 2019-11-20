Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы в стране, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы государства, за период с января по сентябрь 2019 года безработица составила 4,6% экономически активного населения. Об этом он рассказал на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.

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