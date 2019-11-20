РБК: ЦБ хочет уровнять комиссию за переводы по картам

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт между банками, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Отмечается, что Центробанк хочет, чтобы кредитные организации больше конкурировали за клиентов.

Тариф может быть нулевым, или, например, 0,2% — но единым для разных видов переводов.

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