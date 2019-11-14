ЦБ: безналичный оборот в 2019 превысит 65%

К концу 2019 года доля безналичных платежей в розничном обороте в России ожидается на уровне 65%. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

По данным за прошлый, 2018 год, доля безналичных платежей в рознице впервые превысила долю наличных и составила 56%.

Таким образом за год безналичный оборот вырастет на 9%, прогнозируют в ЦБ.

«Тем не менее, от наличных никто не собирается отказываться. Должно быть право выбора, каким именно инструментом расплатиться: кто-то привык к наличным, кто-то к банковским картам, кто-то к электронным платежам», — отметил Демиденко.