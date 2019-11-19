В Минюсте не получали предложений о защите коллекторов от должников

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разработала поправки к закону «О деятельности по взысканию просроченной задолженности физических лиц».

Ассоциация предлагает детальнее прописать в законе обязанности должника. Например, не вводить взыскателей в заблуждение и не унижать их честь и достоинство. При нарушении этих правил предлагается обязать должников возмещать потери коллекторам. Авторы поправок заявили, что направят их в Министерство юстиции.

В ведомстве «Газете.Ru» сообщили, что пока не получали этого документа: «Разработка законопроекта осуществляется в рамках совершенствования осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью по взысканию просроченной задолженности физических лиц. Предложения Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в Минюст России не поступали».

Пресс-служба Минюста также отметила, что в разработке законопроекта «О деятельности по взысканию просроченной задолженности физических лиц» принимает участие Федеральная служба судебных приставов.

Планируется, что новый закон вступит в силу в 2021.

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