«Нафтогаз» отрицает данные о совете ЕК закупать газ напрямую в РФ

Компания «Нафтогаз Украины» опровергла информацию о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом украинская компания сообщила на официальной странице в Facebook.

Как считает «Нафтогаз», Еврокомиссия рекомендовала «Газпрому» заключить долгосрочный контракт на значительный объем по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.

Компания полагает, что такое развитие событий удовлетворяет коммерческие интересы всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила Киеву напрямую покупать российский газ с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год. Это должно помочь избежать издержек «на реверсные закупки того же газа».