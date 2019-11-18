«Газпром» выступил с предложением по транзиту газа «Нафтогазу»

«Газпром» направил на подпись «Нафтогазу» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

В качестве необходимых условий для этого в документе указан отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди мер для продления действующего контракта или заключения нового договора указана отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на «Газпром». Он выписан российской компании из-за якобы нарушения принципов экономической конкуренции.

Еще одним условием является отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

«Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу», — уточняет «Газпром».

Также компания ожидает комментариев украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.