Евросоюз согласился упростить выдачу виз для граждан Белоруссии

Европейский совет решил подписать с белорусской стороной соглашение об упрощении выдачи виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

В документе говорится, что совет одобрил подписание соглашения с Белоруссией, поэтому граждане смогут проще получать визы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом. Отметим, что Белоруссия и Евросоюз обсуждают эти вопросы с 2014 года.

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