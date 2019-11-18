Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией. Об этом сообщает издание «Известия».

Он отметил, что такого документа в России до этого принято не было.

«Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и «сухой закон», — добавил Киселев.

При этом он выразил надежду, что данная инициатива «оздоровит отрасль».

Как известно, в законопроекте о виноделии прописаны правовые и организационные основы в сфере производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, особенности маркировки и розничной продажи вина, а также ряд терминов в данной сфере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вино перестанут совмещать с водкой — Закон об увеличении акцизов на вино приняли в Госдуме

— Прозрачное и без осадка: Роскачество рассказало как выбрать вино