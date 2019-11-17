В Иране протестуют против повышения цен на бензин

В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин, сообщает РИА Новости.

Во время митинга в Сирджане протестующие предприняли попытку поджечь нефтехранилище, однако были остановлены правоохранительными органами.

Сообщается, что в ходе протеста в Сирджане погиб один человек, причина неизвестна. По заявлению местных властей, специалисты по судебной медицине занимаются изучением этого вопроса.



Ранее стало известно, что властями Ирана было принято решение поднять цены до 28,7 рублей за литр в рамках квоты на льготное топливо и до 54,7 рублей за литр вне квоты. Раньше цена литра бензина в Иране составляла 19,1 рубля.

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