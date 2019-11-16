Коллекторы рассказали, как избежать просрочек по кредиту

Вице-президент СРО «Национальной ассоциации профессиональных коллекторов» Александр Морозов посоветовал россиянам перед тем, как взять кредит, устроить для себя тест, который позволит понять, возможно ли прожить на оставшиеся после внесения ежемесячного платежа по кредиту средства. Об этом сообщает РИА «Новости».



По словам эксперта, необходимо проанализировать свои финансовые возможности и понять, сложно ли жить с долговой нагрузкой.

Морозов отметил, что лучше, если платеж по кредиту не будет превышать 30-40% от дохода.

Он также посоветовал перед оформлением кредита тщательно ознакомиться с договором, понять свои права и обязанности. По его словам, в России лишь четверть заемщиков внимательно читают документы перед тем, как взять кредит.

Морозов порекомендовал также не упускать из виду закрывающие документы, так как оставшийся небольшой долг в будущем может стать просроченной задолженностью.

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