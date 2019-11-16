Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку

Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Rate&Goods.

Оказалось, что с октября 2018 года по октябрь этого года на 27,8% вырос спрос на чечевицу. Также для россиян стала привлекательнее манная крупа, которую стали покупать почти на 21% больше. Кроме того, спрос возрос на пшено (на 14,2%) и незначительно на рис (4,2%).

Однако гречка стала терять свою популярность. Ее стали покупать в среднем на 4% реже, а перловку — на 17,3%.

Предполагается, что изменения в спросе россиян продиктованы ростом цен на гречку и снижением на манку.

Уточняется, что в ходе исследования были проанализированы 1,3 миллиона чеков россиян.

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