Законопроект о разрешении продавать сельхозземли на Украине принят в первом чтении

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Парламент Украины принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель всех видов собственности. Об этом информирует РИА «Новости».

240 парламентариев проголосовали за него, при этом минимальное необходимое число голосов равно 226.

Инициатива дает возможность покупки земли украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам, а также государству.

Кроме того, нововведение позволит стать собственниками земель сельхозназначения иностранцам и лица без гражданства, если они были переданы им по наследству.

«Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения», — говорится в документа.

При этом подчеркивается, что можно будет выкупить землю с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

При условии одобрения проекта и во втором чтении, он вступит в силу с 1 октября 2020 года.

До этого Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине.