«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

Российский «Газпром» отказался на этой неделе размещать евробонды в швейцарских франках, чтобы избежать претензий со стороны украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, российская компания подготовила программу, однако юристы посоветовали не размещать облигации. Если бы это произошло, то украинский «Нафтогаз» мог бы возмутиться и потребовать деньги.

По словам юристов, теперь «Газпром» не лишится средств по требованиям «Нафтогаза».

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