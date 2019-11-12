Юрист оценил изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Юрист Сергей Михайлов прокомментировал инициативу изъятия судами в доход страны активов не только коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в современном мире благодаря цифровизации, движение средств становится проще отследить, поэтому и такое изъятие незаконно полученных активов отвечают духу времени.

Он также сделал акцент на том, что данная практика зародилась в Европе. Там любой человек, владеющих крупными средствами, должен доказать, что они появились у него законным путем.

Михайлов сказал, что коррупционер может передать полученные незаконным способом деньги связанным с ним людям. Следствие и Генпрокуратура должны доказать, что сторонний на первый взгляд человек на самом деле оказаться собственником средств и имущества, на которые он не заработал.