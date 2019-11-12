В Госдуме оценили перспективы введения прежнего пенсионного возраста в ДФО

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов оценил законопроект о снижении пенсионного возраста в Дальневосточном федеральном округе уже, который был внесен в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пояснил Нилов, данный проект не вошел в число приоритетных, которые выбирает каждая фракция. Поскольку к рассмотрению комитета рекомендованы 30 законопроектов, к рассмотрению готовят лишь те, которые определены как приоритетные.

Однако он добавил, что инициативу все-равно не оставят без внимания. Однако для этого необходимо необходимо определить и указать в соответствии с Бюджетным кодексом источник финансирования.

В целом, перспективы законопроекта глава оценил как «размытые».

До этого стало известно, что в правительство поступило предложение о возвращении жителям Дальневосточного федерального округа прежнего возраста выхода на пенсию, согласно которому при наличии необходимого стажа мужчины могли бы выходить на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет.