В Совфеде оценили идею о снижении пенсионного возраста в ДФО

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) вряд ли удастся реализовать. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, данная инициатива не встретит поддержки в правительстве и во всем депутатском корпусе.

Он пояснил, что нелогично выделять из всего разнообразия географических регионов страны только Дальний Восток.

Справедливо было бы рассматривать все соответствующие территории, однако тогда для реализации потребуется гораздо больше денежных ресурсов.

По мнению Рязанского, начинать дискуссию на эту тему сейчас не стоит, поскольку вступивший недавно в силу закон об изменении пенсионного законодательства и так подвергался им. В связи с этим сенатор советует «не трогать эту конструкцию в обозримое время».

До этого в ГД задумались о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию в ДФО: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.