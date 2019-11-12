Песков прокомментировал идею снижения пенсионного возраста в ДФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль никак не оценивает эту инициативу и какой-либо позиции на этот счет не имеет.

До этого стало известно, что в Госдуме задумались о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей местностей с суровыми климатическими условиями. Речь идет о возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин.