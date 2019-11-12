В России упали цены на свиную продукцию

Один из крупнейших производителей мясных продуктов — группа «Черкизово» сообщила о снижении оптовых цен на свинину. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, в октябре 2019 года цена 1 кг свинины была равна 86,6 руб., это на 14% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

В 2018 году «Черкизово» поставила на российский рынок 6% этого мяса в натуральном выражении, данные из отчета Национального союза свиноводов.

Зафиксировано падение цен также у других производителей.

По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, оптовая цена продукта упала на 7–8% по сравнению с 2018 годом, и в среднем по году она не будет выше 100 руб. за 1 кг в живом весе с НДС, тогда как год назад она составляла 108 руб.

У «Русагро» за третий квартал 2019 года свинина подешевела на 23% в живом весе, за девять месяцев — на 14%.

По данным Минсельхоза, свиные полутуши производителей уменьшились в цене к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а стоимость свинины в живом весе — на уровне прошлого года (102,3 тыс. руб. за тонну).

Росстат отметил, что розничная цена свиного мяса также понизилась. В октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 руб., что на 2,9 руб. меньше по сравнению с прошлым годом. Бескостная свинина подешевела почти на 5 руб. (или также 1%), до 631 руб. за 1 кг.

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