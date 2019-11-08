Wintershall не получала уведомлений от Польши по «Северному потоку-2»

Европейский партнер проекта «Северный поток — 2», немецкая компания Wintershall заявила, что не получала уведомлений от управления по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKIK). Об этом компания рассказала «Газете.Ru».

В настоящее время антимонопольный регулятор ведет расследование против российского «Газпрома» и пяти европейских инвесторов «Северного потока – 2», в числе которых и Wintershall.

«Мы не получали никаких уведомлений от польского антимонопольного регулятора (UOKiK) и не можем как-либо прокомментировать данную ситуацию», — ответили в Wintershall.

Помимо Wintershall, есть еще четыре европейских партнера проекта: OMV, Shell, Engie, Uniper.

8 ноября польский антимонопольный регулятор объявил о первом штрафе в рамках дела по «Северному потоку — 2», которое началось в 2018 году. Поводом для разбирательства послужило нарушение антимонопольного законодательства. Польша обязала выплатить €40,3 млн французскую компанию Engie за сокрытие информации об участии в проекте по строительству российского газопровода.

В операторе проекта, компании Nord Stream 2 «Газете.Ru» ранее ответили, что разбирательство в Польше не помешает реализации «Северного потока — 2».

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