Глава сбербанка рассказал о будущем искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что искусственный интеллект не заменит естественный. Об этом он сообщил журналистам после презентации суперкомпьютера Christofari, созданного Сбербанком и SberCloud.

«Об этом даже речи не идёт», — сказал Греф. По его словам, пока наблюдается такая тенденция, что с внедрением искусственного интеллекта занятость только растёт, так как появляется большое количество новых рабочих мест.

Он отметил, что какие-то рабочие места все же сокращаются, но такая работа принадлежит к категории рутинной или «скучной». Кроме того, их количество гораздо меньше появляющихся новых специальностей.