В России стартовали продажи билетов в Крым

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В России стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в компании-операторе ж/д перевозок, открылись продажи билетов на поезда, которые будут ходить по новому мосту в конце декабря.

Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Время в пути до Севастополя составит 43,5 часа.

Билеты можно купить на сайте оператора и в железнодорожных кассах по всей стране.

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