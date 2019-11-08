В России стартовали продажи билетов в Крым
В России стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщили в компании-операторе ж/д перевозок, открылись продажи билетов на поезда, которые будут ходить по новому мосту в конце декабря.
Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Время в пути до Севастополя составит 43,5 часа.
Билеты можно купить на сайте оператора и в железнодорожных кассах по всей стране.
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