Обсуждение «четырехдневки» состоится в 2020 году
close
Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились провести обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели в начале 2020 года, передает РИА «Новости».
Как сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, к обсуждению пригласят экспертов, бизнес-сообщество и профсоюзы.
Он отметил, что на встрече с Медведевым обсуждался вопрос проведения такой дискуссии на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Четырехдневная рабочая неделя: чего опасаются россияне
— Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ