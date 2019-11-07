Обсуждение «четырехдневки» состоится в 2020 году

Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились провести обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели в начале 2020 года, передает РИА «Новости».

Как сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, к обсуждению пригласят экспертов, бизнес-сообщество и профсоюзы.

Он отметил, что на встрече с Медведевым обсуждался вопрос проведения такой дискуссии на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

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