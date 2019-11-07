Программа ремонта ветхого жилья не отразится на квартплате

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Проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменений размера взносов граждан на данные нужды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

В сообщении говорится о том, что законопроект не содержит никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами и не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт.

Также уточняется, что инициатива не повлияет на действующие гарантии прав граждан, проживающих в аварийном фонде. Он гарантирует установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении.

До этого в СМИ появились данные о том, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан.