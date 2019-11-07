В «Транснефти» прокомментировали  ЧП на нефтебазе «Грушовая» с 6 пострадавшими

Шесть человек доставлены в больницу после возгорания резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе «Грушовая» перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Краснодарскому краю.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Официальный представитель «Транснефти», которой принадлежит «Грушовая», Игорь Демин сообщил ТАСС, что в резервуаре мог присутствовать нефтепродукт, добавив, что возгорание уже ликвидировано.

Он уточнил, что в результате ЧП пострадали работники подрядной организации.

В МЧС информацию о ликвидации возгорания подтвердили.

Ранее СМИ сообщал об инциденте со ссылкой на ГУ МЧС, что пожар был локализован в 09:40 на площади 200 кв. м.

Источник в экстренных службах отметил, что инцидент произошел в результате обрушения резервуара, розлива нефтепродуктов не произошло.