По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России

В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что число их жертв превышает тысячу. Основными пострадавшими считаются жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Мошенники обещали людям помощь при получении кредита, однако на самом деле осуществляли кражу денег.

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