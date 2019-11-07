По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России
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В России сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю задержали 16 человек по подозрению в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что число их жертв превышает тысячу. Основными пострадавшими считаются жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.
Мошенники обещали людям помощь при получении кредита, однако на самом деле осуществляли кражу денег.
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