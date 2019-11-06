«Роснефть» может увеличить объем дивидендов по итогам 2019 года

Нефтяная компания «Роснефть» может увеличить объем дивидендов по итогам года в связи с положительными результатами III квартала.

«С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - приводятся в отчете компании по МСФО слова главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В III квартале чистая прибыль выросла на 16% до 225 млрд руб., за 9 месяцев – на 25% до 550 млрд руб.

Дивиденды на акцию за 2018 год составили 25,91 рубля за ценную бумагу, что эквивалентно 274,6 млрд рублей выплат акционерам. Компания платит 50% от чистой прибыли по МСФО.

В конце октября акционеры «Роснефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 15,34 рубля на одну акцию, или 162,6 млрд рублей. Это позволяет направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за январь-июнь.

«Рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением дивидендной политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли. Этот рост чистой прибыли должен начаться не позднее начала следующего года, так как мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60% выше, чем в 2018 году - это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10%», - говорится в обзоре Citi.

Высокие ожидания от дивидендной доходности по акциям «Роснефти» есть и у аналитиков J.P. Morgan. По их расчетам, в 2021 и 2022 годах доход прогнозируется на уровне в 9,2% и 13,4%, соответственно.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,2% является одним из лидеров отрасли. По мнению аналитиков БКС, доходность в 2019 году составит порядка 8% благодаря росту чистой прибыли. Аналитики Credit Suisse ожидают дивидендную доходность «Роснефти» в 2019 году на уровне 7,7%.