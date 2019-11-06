Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Наибольшую зарплату получают учителя в школах Чукотки — больше 99 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата за январь-сентябрь 2019 года.

Лидирующие позиции также заняли Ямало-Ненецкий АО (97,5 тыс. рублей), Москва (97,2 тыс. рублей), Сахалин (86,7 тыс. рублей), Ненецкий АО (80 тыс. рублей), Магаданская область (около 79 тыс. рублей).

Как отмечается, меньше всего учителям платят в Северной Осетии (около 22 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарии (22 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. рублей), Ингушетия (22,3 тыс. рублей), Дагестан (23 тыс. рублей), Ивановская область (около 24 тыс. рублей).

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