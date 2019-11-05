«Роснефть» увеличила объем переработки нефти в III квартале

Объем переработки нефти «Роснефтью» в III квартале вырос на 20,5% в квартальном выражении, до 30,1 млн т. В январе-сентябре объем переработки составил 81,9 млн т, говорится в отчете компании о производственных результатах.

«За 9 мес. т.г. на российских НПЗ компании было переработано 74,6 млн т нефти, из которых 27,2 млн т в 3 кв. Снижение объема переработки на заводах в РФ за 9 мес. 2019 г. составило 2,6% по сравнению с уровнем 9 мес. 2018 г., что обусловлено проведением плановых ремонтов, а также оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты», — говорится в сообщении.

На заводах в Германии за январь-сентябрь переработано 7,2 млн т, в том числе 2,77 млн т в III квартале. «Роснефть» указывает на снижение загрузки НПЗ PCK Raffinerie GmbH в мае-июне в связи с ограничениями на прием нефти в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» из-за поступления туда загрязненного топливо.

«По итогам отчетного квартала глубина переработки увеличилась до 75,4%, выход светлых нефтепродуктов составил 57,2%. Это обусловлено завершением плановых ремонтов, а также оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты», — указано в сообщении.

«Роснефть» также напомнила, что «Башнефть» начала промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии. Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса в рамках стратегии «Роснефть-2022». Комсомольский НПЗ начал выпуск малосернистого судового топлива RMLS, соответствующего требованиям IMO 2020.