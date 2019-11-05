Неуплата за вывоз мусора со стороны российских компаний достигла 70%

Гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию мусорной реформы в России Денис Буцаев заявил, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он отметил, что в отношении физических лиц ситуация улучшается, чего нельзя сказать в отношении юридических.

«В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — сказал Буцаев.

По его словам, чтобы решить возникшую проблему, нужно ужесточить ответственность компаний.

Гендиректор также добавил, что поскольку наблюдается незаинтересованность бизнеса заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами, необходимо заняться поиском новых вариантов заключения документов с юридическими лицами.

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